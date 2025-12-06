Inauguran la Copa Correcaminos UAT 2025

Ciudad Victoria, Tam.; 6 de diciembre de 2025.

En un ambiente de fiesta y sana convivencia se inauguró el Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil “Copa Correcaminos” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que con el lema “El sueño empieza en la cancha”, reúne alrededor de setenta equipos de diferentes municipios de la entidad.

Durante el evento realizado en el Estadio Universitario “Eugenio Alvizo Porras” del Campus Victoria, se destacó el interés del rector Dámaso Anaya Alvarado, por seguir abriendo espacios para el impulso del deporte y la formación integral de la niñez y juventud tamaulipeca.

A la ceremonia asistió, con la representación del rector Dámaso Anaya, el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; así como el presidente del Club Correcaminos, Armando José Arce Serna y jugadores del equipo de la Liga de Expansión Mx.

Como parte del programa, se hizo entrega de material deportivo a los equipos participantes, además de la playera del Correcaminos al ganador del sorteo que se realizó en redes sociales. Para concluir, la algarabía estalló con el show de baile y el espectáculo de pirotecnia.

Cabe señalar que en el evento organizado por el Club de Fútbol Correcaminos participan equipos de las categorías 2008 hasta 2021 en las ramas femenil y varonil. Escuadras que competirán en las modalidades fut-7, fut-9, y fut-11.

Los partidos se desarrollarán en distintas sedes de Ciudad Victoria, destacando las instalaciones deportivas de la UAT, donde se contará con la presencia de visores de equipos tales como: Rayados de Monterrey, Tigres y Atlético de San Luís.

Los equipos participantes son de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Mante, Burgos, González, Tampico, entre otros municipios, además de un equipo proveniente de Río Verde, San Luis Potosí.

La fase de grupos está en marcha y el domingo 7 de diciembre se disputarán las finales y se coronará a los campeones.