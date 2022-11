Inaugura Rector, torneos recreativos para trabajadores UAT

Cd. Victoria, Tamps.-

Oficialmente quedaron inaugurados los Torneos de Voleibol Mixto, Futbol Asociación Varonil y Futbol 7 Femenil para Funcionarios (as), Maestros (as) y Empleados (as), que laboran en el Centro Universitario Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El Rector de la UAT, CP Guillermo Mendoza Cavazos, fue el encargado de hacer la declaratoria inaugural, conminando a los trabajadores de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, a competir con honor y gallardía, pero sobre a todo a convivir sanamente.

Oscar Garza Pérez, en calidad de Director de Deportes UAT, fue el encargado de dar la bienvenida a los autoridades y a los más de 200 trabajadores que integran los 18 equipos de futbol, ambas ramas y 16 de voleibol de sala mixto.

El acto protocolario tuvo lugar la noche del 31 de octubre en el Gimnasio Multidisciplinario UAT Victoria, donde la Banda de Guerra y Escolta de la Dirección de Participación Estudiantil protagonizó los honores a la Bandera Nacional y el canto y muestra de respeto al Escudo de Tamaulipas.

Karla Patricia Limas Aguilar, jugadora de Deportes UAT, fue la encargada de hacer el Juramento Deportivo a nombre de sus compañeros.

En el presídium también estuvo el Secretario de Vinculación, Mtro. Mauricio Pimentel Torres y Directores de la diferentes Facultades, Unidades Académicas y dependencias de la UAT que participan, mientras que como invitados especiales acudió la Mtra. Socorro Rangel Torres, directora de la Facultad de Enfermería Tampico y el Ing. Efraín Rangel Torres, ex Director de Deportes UAT.

Cabe señalar que el torneo ya avanzó en su primera jornada y que las acciones se disputan de lunes a viernes en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras” y Gimnasio Multidisciplinario UAT Victoria.

Equipos participantes:

Futbol Asociación Varonil, Categoría Libre

1.-Gimnasio Multidisciplinario

2.- Pedacera UAT

3.- SUTUAT

4.- Deportes UAT

5.- Adquisiciones-Finanzas

6.- Búhos FDCSV

7.- Amigos de Rico y Neto

8.- Trabajo Social

Futbol Asociación Varonil, Categoría Máster

1.- Comercio FCAV

2.- Ciencias UAMCEDH

3.- Búhos FDCSV

4.- Vaqueros FIC

5.- Cuernos Largos FMVZ

Futbol 7 Femenil, Categoría Libre

1.- Cuernos Largos FMVZ

2.- Deportes UAT

3.- Búhas FDCSV

4.- Canguras Negras Salvajes del CENDI UAT

5.- Finanzas

Voleibol Mixto, Categoría Libre

1.- Nóminas

2.- Deportes UAT

3.- Deportivo Hipólito

4.- Participación Estudiantil

5.- Escolares

6.- Patrimonio

7.- Comercio

8.- Búhos

9.- Organización y Normatividad

10.- Alces UAMCEH

11.- Gimnasio Multidisciplinario

12.- Secretaría General

13.- SUTUAT

14.- SIP

15.- SUTAUAT

16.- Trabajo Social