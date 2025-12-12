Homenajearán a Cavazos Báez

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Familia Cavazos ya se encuentra realizando los últimos detalles para lo que será el segundo Cuadrangular de Futbol en memoria de Miguel Cavazos Báez “Miguelon” que se habrá de efectuar los próximos 27 y 28 de diciembre en el remodelado Campo Chane ubicado en la Ampliación Casas Blancas y en el que habrá atractivos premios para los primeros lugares.

Fermín y Jorge Cavazos se encuentran realizando todos los preparativos para la realización de este que pretenden sea un tradicional torneo cada fin de año y esta será la segunda ocasión que se realice para ello ya cuentan con los equipos participantes.

El actual campeón Los Pinos, de la primera edición ya confirmó su participación, lo mismo que el de la Unidad Modelo y el de casa Citlally, además de un equipo de Tamatan.

La actividad se tiene prevista iniciarla el sábado 27 a las 13:00 horas con el primer encuentro y posteriormente el segundo será a las 15:00 horas, previo a ello se realizará el sorteo para definir como quedarán los cruces de la primera ronda.

Los ganadores avanzarán a la final que se disputarán el domingo a las 11:00 horas, para posteriormente sacar al campeón al cual se le otorgará trofeo y dinero en efectivo, lo mismo que al sub campeón, el monto se dará a conocer previo al arranque del mismo.

Se espera un gran torneo y un gran ambiente el que se viva con este torneo que reúne a los amigos y familiares que siguen recordando con mucho cariño al gran “Miguelon”, Miguel Cavazos Baez.