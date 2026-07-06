¡Histórico! Julián Quiñones anota ante Inglaterra y empata récord goleador de ‘Chicharito’ y el ‘Matador’ en Mundiales

El atacante del Tricolor, Julián Quiñones hizo estallar las tribunas del Estadio Ciudad de Méxicoal firmar una espectacular anotación al minuto 42, regalando una esperanza en el encuentro de Octavos de Final ante Inglaterra, un gol que no solo mantiene vivo el sueño del quinto partido, si no que rompe una marca en el conjunto azteca.

Con este tanto frente a los Tres Leones, el delantero alcanzó la impresionante cifra de 4 goles en la presente justa mundialista. Con este registro, Quiñones ha empatado oficialmente a las leyendas Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández como el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana en las Copas Mundiales de la FIFA.

Al nivel de las grandes leyendas del Tricolor

Mientras que al ‘Matador’ le tomó la edición de Francia 1998 para alcanzar sus cuatro dianas, y a ‘Chicharito’ tres Copas del Mundo distintas (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), Quiñones ha destrozado los libros de historia con una efectividad brutal en este Mundial 2026, consolidándose como el auténtico referente de ataque del cuadro dirigido por Javier Aguirre.

El impacto de este gol trasciende las estadísticas individuales, representa el liderazgo y la personalidad de un futbolista que apareció en el momento más bravo. Julián Quiñones ya inscribió su nombre con letras de oro en la historia de los Mundiales, y la afición mexicana se rinde ante el nuevo dueño del gol tricolor.