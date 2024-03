Equinoterapia en escuela Primaria Ignacio Ramírez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dentro del marco del mes de la Educación Especial, en los patios de la escuela primaria Ignacio Ramírez Hernández, del ejido Guadalupe Victoria,este martes por la mañana se llevó a efecto interesante Exhibición de Equinoterapia a cargo del experto profesor Marco Antonio Mendoza Medina, apoyado por su esposa Marcela Colchado Ramos e Itzayara López Luna montando al caballo El Rey.

Presentes en esta actividad los maestros Humberto Luna Martínez, Supervisor de la Zona Escolar No. 193 de nivel Primaria; José Rubén Alvarado Gracia, Jefe de la Supervisión No. 3 de Educación Física; Janeth Concepción Cepeda Cruz, Directora de la USAER No. 132 D; Perla Beatriz Aguilar Rodríguez, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de dicha institución, y la anfitriona Lorena Ferretis Medina, Directora.

De acuerdo a lo expresado por el profesor Mendoza Medina, dicho proyecto fue avalado por el Instituto del Deporte de Tamaulipas que preside Manuel Raga, y lo que se pretende es que más menores, y adolescentes se acojan a este programa para mejorar sus capacidades físicas, intelectuales y psicomotoras.

La Equinoterapia sirve como apoyo para las personas con problemas de adaptación social, o discapacidad, ya seaniñas o niños autistas, síndrome de down, parálisis cerebral, retraso psicomotor, esclerosis múltiple.

Y también se han agregado sordo mudos, ciegos, débiles visuales, así como ansiedad y depresión; con la finalidad de aportar beneficios terapéuticos, entre otros problemas que ataca a la humanidad en estos tiempos difíciles luego de todas las secuelas que dejó el Covid 19

Mendoza Medina afirma que la Equinoterapia es un tratamiento que utiliza los movimientos de un caballo para obtener respuestas deseadas en una persona de acuerdo a su discapacidad, dicha persona puede estar sentada sobre el cuadrúpedo en diferentes posiciones esperando el movimiento del mismo caballo.

Científicamente la Equinoterapia es ideal para despejar la mente, y al practicarla constantemente se reducen los niveles del estrés.

Por lo pronto, la siguiente sesión o Exhibición de Equinoterapia será el viernes 22 de marzo en la escuela primaria Luis Caballero, ubicada en el ejido La Boca de Juan Capitán, municipio de Victoria.