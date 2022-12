Eliminan al campeón de la Presita

El trono está disponible en el Torneo de la Presita, ya que Barrio 13 se encargó de eliminar a Zorros Saenz en la fase de Repechaje.

Después de un reñido certamen, se vivió los encuentros de Repechaje, donde surgió la primera sorpresa donde Barrio 13 se impuso dos goles a uno a Zorros Saenz para dejarlos fuera de la competencia.

Un doblete de Fernando Ruíz bastó para que Barrio siguiera en busca del título avanzando a los Cuartos de Final.

En los otros resultados, Colenca aplastó cinco goles a cero a Alicia Chelo para seguir vivo; Sierra Morales fue otros de los destacados al vencer dos goles a uno a los Ingobernables y la Bolis se impuso por el mismo marcador a Mexiquense.

Todo se encuentra listo para que este domingo empiece los Cuartos de final que quedarán así:

– Mireles PR vs Bazuka Barrio 13

– Juanita Villareal vs La Bolis

– Don Pepe Soria vs Colenca

– Lupito Soriano vs Sierra Morales