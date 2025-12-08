El Cielo Bowl 2025 reúne a más de 600 jugadores y consagra a sus campeones en un escenario natural único

Gómez Farías, Tamaulipas.- Bajo el imponente paisaje de las faldas de la Sierra Madre Oriental se realizaron las finales de El Cielo Bowl 2025, torneo que reunió a más de 600 jugadores y más de 30 equipos en tres categorías, consolidándose como uno de los eventos deportivos más destacados del estado.

Femenil

En la emocionante final femenil Golden, Master Vic impuso condiciones ante Bengals de Victoria con un marcador de 27-6. Alejandra Lazo fue la figura del partido, anotando dos touchdowns en la recta final, lo que le valió el reconocimiento como Jugadora Más Valiosa Total Play (MVP) de la categoría.

En la categoría Silver, ICE Team logró coronarse al vencer en la final a Jaguares Matamoros por 13-0.

Varonil

En la rama varonil, Tony y sus amigos cerraron el torneo de manera invicta tras imponerse 20-13 a Osos de Matamoros en un duelo vibrante. Dilan Infante fue la pieza clave del equipo, destacando con un desempeño sobresaliente que le otorgó el título de MVP Total Play del torneo.

Mixta

En la categoría mixta, Corre Vic se llevó la victoria al derrotar 21-14 a Panteras de Matamoros. Héctor Ortiz fue el protagonista del encuentro, anotando en cuatro ocasiones y llevándose el reconocimiento como MVP Total Play del juego.

El Cielo Bowl 2025 no solo promovió el espíritu competitivo, sino que también fortaleció la práctica del tocho bandera en Tamaulipas, reafirmando su lugar como un torneo exitoso que une deporte y naturaleza en un entorno incomparable.

IMSS

Por primera ocasión se jugó el Tazón IMSS, donde IMSS Victoria logró coronarse campeón al vencer en la final a IMSS El Mante con un marcador de 13-7.