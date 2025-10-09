Dragones y Búhos, disputarán corona de Basquetbol Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Arrollando prácticamente a los Delfines de la Facultad de Enfermería, los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, se instalaron en la gran final, válida por el titulo del Basquetbol Varonil, de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Encuentro Semifinal celebrado este martes en el Gimnasio Multidisciplinario del CU Victoria, donde el equipo visitante impuso condiciones de principio a fin, imponiéndose en el tablero final 53-21.

Por su parte, los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales terminaron con la hegemonía de los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, que en las últimas ediciones ostentaba el trono en esta disciplina.

Los Búhos, al mando de Guillermo Fierro, se impuso 36-30 a los Zorros, que están viviendo un cambio generacional en todas las disciplinas de conjunto.

La final tiene contemplada para este jueves 9 de octubre a las 10:00 de la mañana en el mismo escenario, mientras que las mujeres definirán el campeonato a partir de las 9:00.