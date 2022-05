Disputan ‘Semis’ en Baloncesto de la UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con los duelos semifinales de la rama femenil, este martes por la noche se ponen en marcha los playoffs del Torneo para Funcionarios (as), Maestros (as) y Empleados (as) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el que participan trabajadores de confianza y sindicalizados del Centro Universitario Victoria, bajo la coordinación de la Dirección de Deportes y Recreación.

Ambos encuentros tendrán verificativo en la cancha Norte del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT Victoria.

A las 20 horas, las chicas de la Dirección de Deportes, disputarán el pase a la final ante su similar de Finanzas y una hora más tarde, los equipos invitados definirán el otro boleto, Fénix contra Nova.

Tras concluir en calidad de invicto, el equipo de Finanzas es el favorito para agenciarse los máximos honores.

En lo que respecta a la rama varonil, las Semifinales serán este jueves 26 de mayo en el mismo escenario.

A las 20:00 horas, Deportes UAT se mide a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria y a las 21:00, Gimnasio Multidisciplinario y Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica disputan el otro boleto a la final.