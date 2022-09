Diluvio, victoria Naranja y regreso de la NFL

Ricardo Flamarique

¡QUÉ MÁS QUIEREN!, esta semana hay buenas noticias, primero que nada llovió, hacía mucha falta en la ciudad una buena agüita y esperemos que siga cayendo, segundo, parece que a Correcaminos también le hace bien, ya que consiguió romper la mala racha, la sequía de gol que quedó en 696 minutos y por último para los amantes de las tackleadas regresó Liga Mayor y principalmente la NFL, pero vámonos por partes.

Lo de Correcaminos es oxígeno puro para los dirigidos por Héctor “Pity” Altamirano, ya eran 7 juegos sin lograr tres puntos y muchos ya pedían su salida, aunque otros señalan que el problema no es el técnico, salir a dar la cara en rueda de prensa les funcionó, aunque eso no acaba con un solo juego, no señor, se tiene que seguir ganando.

Un partido acaba con la mala racha y la anotación de Luis “Cholo” López con la sequía de gol, pero eso no acaba con la problemática del equipo, los delanteros siguen sin anotar y aunque las condiciones de la cancha no eran las óptimas para desarrollar un gran futbol, se tenía que ganar a como diera lugar.

Hay varias cosas que rescatar, la actitud del equipo fue otra, mostraron eso que se les vio en las primeras jornadas, esas ganas de mostrar profesionalismo, se destacan los defensores Gerardo Moreno, Víctor Torres, Iván Pineda, Luis López, Daniel Guerrero, otros como Jorge Sánchez, el delantero Adrián Garza que hasta salió con aplausos por los asistentes (algo que tenía rato que no se veía), Pablo Gómez y Ronaldo González, pero también es importante destacar a la afición que se dio cita con el diluvio, especialmente a los Radikales, se mojaron, alentaron, se escuchaban en el estadio y estuvieron ahí como pocos de los que critican al equipo, es válido criticar, pero ese derecho lo ganas ahí en la grada.

No se ha ganado nada, no me malinterpreten, el equipo tiene que seguir ganando, metiendo goles y meterse a liguilla, Correcaminos no es cualquier equipo en la división como para conformismos, pero desde la grada se tiene más credibilidad, para los que pedían la salida de la Directiva a cargo de Felipe Malibrán, unos más por extrañar a Directivos que por convicción propia, pero bueno, ellos se dicen Corre de corazón.

Por último, les dejo una pregunta, si en algún momento se llegara a ir la Directiva ¿Quién le va a entrar al quite?, esos tiempos de que la lana salía de Gobierno o la UAT ya no son permitidos por la Liga, ¿Querían iniciativa privada?, pues ahí la tienen, aunque es cierto que oficialmente no se haya presentado un proyecto… aún.

Regresa la NFL

Para los amantes de las tackleadas empieza la mejor fecha del año, cuando empiezas a hablar de Football Fantasy, de Picks y de pases de anotación, corridas, defensivas, etc. ¿Ya armaron su Fantasy?, ¿Están en alguna liga?, aquí les pasaré algunos tips que me han funcionado, espero los suyos para disfrutar de la nueva temporada de la National Football League.

El dato para los seguidores de los Vaqueros

La última vez que Dallas ganó el Super Bowl, su mariscal de campo estaba en su año número 7, LSU perdió en el debut de su coach y el gran domingo se celebraba en Arizona; este año Dak Prescott está en su año 7, LSU perdió en el debut de su coach desde aquella vez y el Super Bowl será en Arizona… ¡Este año es el bueno!

Que tengan excelente día.