Detectan en gimnasios suplementos “riesgosos”

Por Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Alberto Moctezuma, anunció que se detectó la venta de suplementos riesgosos para la salud, en gimnasios de Ciudad Victoria y municipios de la frontera.

“Hay suplementos que se utilizan en los gimnasios que vienen un poco cargados en algunas sustancias que pueden alterar situacion orgánica. Nosotros hacemos la investigación, las decomisamos y si no hay ningún problema de riesgo y si hay una duda, hablamos a Cofepris para que nos oriente nos de una ficha técnica y poder actuar”.

Aclarando que en el operativo que se realizó, que el producto fue decomisado y que constantemente se realizan verificaciones a estos establecimientos y lo que comercializan, para evitar el consumo de algún producto que pueda afectar la salud.

Detallando que hasta el momento no han detectado medicamentos con alerta sanitaria en farmacias de la entidad, lugares que, recordó, también son inspeccionados.

“En los gimnasios es donde encontramos medicamentos con leyendas en inglés que decomisamos y hasta que no se investiga realmente de donde vienen, si no hay ningún problema se regresan, en lo que no hemos encontrado son medicamentos que viene de la Cofepris que dicen que es que es alerta sanitaria”.