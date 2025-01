Correcaminos falla en lo táctico: Eugui

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la falta de puntos en el arranque del Clausura 2025 de la Liga Expansión MX, el entrenador de Correcaminos, Héctor Hugo Eugui, reconoció que, lamentablemente, el aspecto táctico ha sido un punto débil en su equipo, lo que los mantiene en la parte baja de la tabla general.

“Las victorias no se han dado, no hemos cristalizado. Los jugadores han hecho todo el esfuerzo, han trabajado bien. No me inquieta tener solo dos puntos ahora, porque apenas llevamos dos meses de trabajo”, expresó.

Eugui destacó que algunos jugadores llegaron tarde al equipo y aún están en proceso de adaptación. “Ellos se están adecuando para tener un mejor desempeño”, comentó.

Asimismo, reconoció que el equipo sigue fallando en la cuestión táctica, y que este tipo de trabajo no se aprende de la noche a la mañana. “El trabajo táctico puede tomar cuatro, cinco o hasta seis meses para que un equipo asimile completamente todo lo que se trabaja día a día”, señaló el estratega.

El técnico uruguayo fue claro luego del empate 1-1 ante Atlético La Paz, destacando que el equipo ha ido mejorando de manera gradual. Ahora, confía en seguir avanzando y obtener un mejor resultado en el próximo partido frente a la Jaiba Brava.