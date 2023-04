CONTINÚAN LAS CRÍTICAS A CHECO PÉREZ: ‘ES MUY BUENO, PERO NO ESTÁ NI CERCA DE MAX VERSTAPPEN’

El buen momento que vive Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 no parece convencer a todo el mundo, pues el mexicano sigue siendo objeto de críticas constantemente y, en esta ocasión, fue cuestionado por Peter Windsor, exdirector de Williams y actual analista de F1.

Windsor habló sobre los pilotos de Red Bull y aseguró que Max Verstappen es mejor y cuenta con un “conjunto de habilidades” que no posee Checo Pérez.

“En ciertas áreas, Pérez es muy bueno, pero no está ni cerca del conjunto de habilidades que Max tiene para lidiar con todas las variables”, comentó.

Además, explicó que el tapatío debió saber que cuando la escudería austriaca lo contrató lo hizo para ser el segundo piloto del equipo, situación que debe entender para mantener su lugar.

“Debió saber que iba a ser el segundo hombre detrás de Max Verstappen, si no, es el único en el planeta que no lo sabía. Ahora el mensaje debe ser claro para Pérez de que él no es Max Verstappen”, sentenció.

Actualmente, Checo y Max han dominado el arranque de temporada de Fórmula 1, ya que ambos pilotos se han repartido todas las victorias y se colocan en las primeras dos posiciones de la clasificación con poco margen de diferencia entre ellos.