Conquistan la frontera con el Mister Laredo 2026

Carlos García

Reportero

Cómo era de esperarse, todo un éxito resultó el evento de fisicontructivismo denominado Mister y Miss Nuevo Laredo 2026 que se celebro este fin de semana en el norte de Tamaulipas.

Gaston Cavazos Perales dijo que la competencia tuvo lugar en el Tecnológico de esta ciudad fronteriza hasta donde se dieron cita una buena cantidad de exponentes.

Los campeones absolutos fueron Juan Manuel Valdivia, del Power World Gym de Nuevo Laredo, en Físico Varonil; Ana Cecilia Ortiz, de Miss Fit de Nuevo Laredo, en Bikini Fitness; Ana Meraz, de Star Fitness de Acuña, en Wellness Fitness, y Rodrigo Muñoz Turrubiates, de Muscletech y Ores Gym de Nuevo Laredo, en Classic Physique y Men’s Physique.

En los resultados por categorías, Jorge Salinas, de Big Gym de Miguel Alemán, ganó Juvenil Hasta 21 años; Sergio Nájera, de Promedical de Nuevo Laredo, se llevó Juvenil Hasta 23 años; Miguel Morales Lomelí, de Gym Nuevo Laredo, obtuvo Principiantes Local, mientras que en Principiantes Abierta compartieron el primer lugar Jorge Salinas y Miguel Morales Lomelí.

Sergio Nájera, de Promedical de Nuevo Laredo, ganó Novatos Única; Joaquín Gloria Tristán, de Power World Gym de Nuevo Laredo, se impuso en Máster 40 y Más, y Juan Manuel Valdivia, del mismo gimnasio, obtuvo Clasificados Única.

En Bikini Fitness, Esmeralda Faz, de Star Fitness de Ciudad Acuña, ganó Principiantes; Ana Cecilia Ortiz, de Miss Fit de Nuevo Laredo, conquistó Novatas y también obtuvo el primer lugar en Figura.

Al cierre del certamen, Gastón Cavazos Perales, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas, agradeció el apoyo del director del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, profesor Benito Sánchez Raya, y del coordinador deportivo, así como del INDE Tamaulipas y del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.