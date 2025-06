Carrera Cross Tac: adrenalina, obstáculos… ¡y una final polémica!

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con gran participación y un excelente ambiente de competencia, este fin de semana se llevó a cabo con éxito la carrera de relevos 5K con obstáculos Cross Tac, un evento deportivo único en su estilo en la capital tamaulipeca, coordinado por Luis Eduardo Ibarra.

Desde las 6:00 de la mañana, el circuito comenzó a retumbar con la energía de los competidores, arrancando con la categoría Varonil Pro, cuyos participantes demostraron su fortaleza, técnica y espíritu de equipo en un desafiante recorrido.

El circuito incluyó una serie de pruebas que pusieron al límite las habilidades físicas y mentales de los atletas: desde escalar una intrépida rampa, subir por cuerda, ejecutar movimientos de Clean and Jerk, atravesar una barra de equilibrio, jalar un trineo con cuerda y dominar un exigente multi agarre sobre una fosa con agua.

La competencia se dividió en varias categorías, lo que permitió una participación diversa y motivadora, con atletas locales y foráneos que no escatimaron esfuerzos para completar el exigente recorrido.

Al final, los asistentes destacaron no solo el nivel competitivo de la carrera, sino también la excelente organización y el ambiente familiar que se vivió en cada rincón del evento.

Cross Tac se ha consolidado como una propuesta innovadora dentro del panorama deportivo, dejando claro que hay espacio para el deporte extremo, el trabajo en equipo y la superación de objetivos personales.

La Polémica

Como todo evento de gran nivel y exigencia, Cross Tac no estuvo exento de momentos de tensión. La controversia surgió en la categoría Mixto Pro, donde la destacada crossfitera Ana Martínez fue descalificada luego de que se confirmara que uno de sus compañeros la asistió durante la prueba del trineo, una infracción al reglamento que automáticamente dejó fuera de competencia a su equipo.

Sin embargo, la situación escaló cuando el equipo Judah Team, inconforme con la sanción, exigió la descalificación del equipo rival Nut-Team, liderado por la corredora y nutrióloga Pau Ovalle, argumentando que la atleta no había tocado la campana al finalizar el multi agarre. La revisión del video y la confirmación de los jueces desmintieron dicha acusación, validando el cumplimiento del reto por parte de Ovalle.

Pese a la resolución, la presión continuó, y Judah Team insistió con una nueva supuesta falta por parte de Nut-Team. No obstante, ningún juez ni evidencia pudo sustentar la denuncia adicional, lo que dejó sin sustento las reclamaciones.

En busca de preservar el ambiente deportivo y mantener la armonía del evento, el comité organizador optó por declarar un empate en el primer lugar entre Judah Team y Nut-Team, una decisión que no fue bien recibida por todos.

Durante la ceremonia de premiación, Judah Team fue abucheado por parte del público y otros competidores, mientras que Nut-Team recibió aplausos y porras, reflejando el sentir general del evento.

LOS GANADORES

Pro Varonil

1.- Fuerza Prime

2.-Cobra Kai

3.- Puro Chocolate

Mixto Pro

1.- Nut-Team y Judah Team

2.- C4

3.- Four by Four

Amateur Varonil

1.- War Zone

2.- Los Primeros

3.- Los Medios Buenos

Amateur Mixto

1.- Thunderbolt

2.- Bestias Fit

3.- Área 51

Mención especial

Trastornadas Team (único equipo de puras mujeres)