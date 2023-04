Bronce para Tamaulipas ​ en Nacional de Bádminton

[ssba]

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Badmintonistastamaulipecos subieron al podio durante el Primer Campeonato Escolar y de Ranking 2023 celebrado el fin de semana en la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” de San Luis Potosí, en las modalidades de Singles, Dobles Mixtos y Dobles femenil y varonil, categorías Sub 11 y Sub 13 y que proyectan la siembra de jugadores con miras a los Juegos Panamericanos Junior y del Caribe, así como Selectivos Nacionales de este año.

Evento convocado y promovido por la Federación Mexicana de Bádminton A.C. al frente de Francisco Javier Orozco Flores en el cual participaron Selecciones Nacionales Infantiles de esta disciplina de nuestro país.

Ana Sofía Ruiz Gallardo obtuvo medalla de bronce en Singles y Dobles, categoría Sub 11; Evelyn Alejandra García Acevedo, bronce en Dobles categoría Sub 13; Dania Mariel Montelongo, medalla de bronce en Dobles Sub 13, y Saraí Guadalupe Riojas Rodríguez, bronce en Dobles Sub 13.

También medalla de bronce Leonardo Ezequiel López Espinoza y Martín Jaramillo Hernández, medalla de bronce en Sub 11, así también Ana Sofía Ruiz Gallardo y Dania Mariel Montelongo, futuras promesa de este deporte.

Con todo el apoyo del Instituto del deporte de Tamaulipas (INDE), la Asociación de Bádminton de nuestro estado asistió al evento, con 16 atletas y 3 entrenadores, logrando importantes resultados, que perfilan al nuevo semillero de bádmintonistas, hacía fronteras internacionales del deporte de la especialidad.

DELEGACION TAMAULIPAS

José Ángel Gallardo Rendón (Presidente de Asociación), Jesús Alberto Gallardo Sotro(Vicepresidente), Melissa Bueno Ortega, Evelyn Alejandra García Acevedo, Sarahí Guadalupe Riojas Rodríguez, José de Jesús Arratia Rodríguez, Martin Jaramillo Hernández, Génesis Dayana Nava Torres, Mía Guadalupe Cazares Pérez, Leo Abimael Gallegos Dimas, Leonardo Ezequiel López Espinoza, Francisco Alexander Quevedo Saucedo, Joaquín Samuel Hernández Hernández, Leonardo Ezequiel Jaramillo, Dania Mariel Montelongo y Ana Sofía Ruiz Gallardo.

Por otra parte, Tamaulipas participará en los Nacionales CONADE la última semana de mayo en las categorías Sub 15 y Sub 17, y en la primera semana de junio la categoría Sub 19, todo en Cuernavaca, estado de Morelos.