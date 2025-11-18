BOCA DE JUAN CAPITÁN APLASTA A CHOTAGA JR

Ciudad Victoria.- Con cuatro anotaciones de Martín Vargas y dos más de Rubén Martínez, el Deportivo Boca de Juan Capitán venció 6-1 al Deportivo Chotaga Jr en el duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga de Futbol Zona Centro.

El campo del Ejido Boca de Juan Capitán fue el escenario del encuentro, donde se vivió una auténtica lluvia de goles pese al intenso calor.

Martín Vargas abrió el marcador en la primera mitad con un certero disparo que venció al arquero Raúl Macías para el 1-0. Minutos más tarde, el propio Vargas amplió la ventaja: tomó el balón desde media cancha, condujo hasta el área y sacó un tiro cruzado para el 2-0.

Rubén “La Pagua” Martínez anotó el tercer tanto tras controlar el balón y definir con precisión para el 3-0. Antes del descanso, Vargas completó su hat-trick con un potente disparo imposible para el guardameta, firmando el 4-0.

En la parte complementaria, Chotaga Jr intentó reaccionar y, con los ajustes, mostró una mejoría, aunque sin conseguir el gol. “La Pagua” Martínez volvió a hacerse presente al marcar el 5-0, su segundo de la tarde.

Vargas selló la goleada con su cuarto tanto para el 6-0. Incluso tuvo la oportunidad de anotar uno más desde el punto penal, pero el portero Carlos Hernández detuvo el disparo.

El propio Hernández descontó para Chotaga Jr al cobrar un penal, dejando el marcador final 6-1.