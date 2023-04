ATLÉTICO 31 MANDA EN LA KAMA’S LEAGUE

Por Osmar De Los Santos

Tras cinco jornadas disputadas en el Torneo Kama’s League, la escuadra del Atlético 31 se mantiene en la primera posición de la tabla general, al sumar 12 puntos de cuatro encuentros ganados.

Pisándole los talones en el segundo puesto esta el equipo de Colenca con 11 unidades, además con un partido pendiente; le sigue Botafogo, Praderas y Atlético DC con nueve puntos.

A media tabla se encuentra Barrio FC y Tronquinhos FC con seis unidades, Garza FC, Deportivo Flores y Vaqueros FC con cuatro.

En la parte baja los actuales campeones La Privada tuvieron un inicio complicado y solo suman tres puntos, Deportivo Cedillo solo tiene uno, y en el fondo están El Establo FC y DC Santander con cero unidades.

VUELVE LA ACTIVIDAD

Este sábado regresa la actividad dentro de la J6 en el campo Sierra Madre.

La Privada vs Atlético DC a las 12 del medio día

Barrio FC vs Colenca a las 13:00 horas

Tronquinhos FC vs Atlético 31 a las 15:00 horas

Garza FC vs Deportivo Cedillo a las 16:00 horas

Praderas vs Vaqueros FC a las 17:00 horas