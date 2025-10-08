Anuncia Turismo Tamaulipas maratón en Matamoros con 268 mil pesos en premios

Matamoros, Tamaulipas.- En rueda de prensa en Matamoros, Tamaulipas se lanzó la convocatoria para inscribirse al “Maratón Matamoros 2025”, con una bolsa de 268 mil pesos en premios y clasificatorio al Maratón de Boston.

Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo hizo la presentación oficial de la justa deportiva, acompañado del presidente municipal, Alberto Granados, así como Francisco Reséndiz de Bike and Run y Myria Leal directora de Turismo de Matamoros.

“El maratón será el 30 de noviembre en la heroica ciudad de Matamoros, con Maratón de 42 kilómetros, medio maratón de 21, así como 10 y 5 kilómetros, esta última es recreativa”, explicó el funcionario.

Se espera la participación de más de 1,700 atletas, provenientes de Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Brownsville Tx, Mcallen Tx, San Luis Potosí y de la Ciudad de México, entre otros estados más.

Recordó que el año pasado se realizó el Maratón en Ciudad Victoria por el Bicentenario y ahora la sede será Matamoros.

Hernández Rodríguez refirió el impulso y apoyo que le está dando el gobernador Américo Villarreal Anaya al deporte a través de la Secretaría de Turismo, con lo que se están organizando en el estado, desde maratones, triatlón, ciclismo, entre otras justas más.

Por su parte, el presidente municipal de Matamoros, dijo que esta administración está haciendo historia, “por primera vez habrá un maratón en la ciudad, esperamos una gran participación de corredores y poner en alto el nombre de Tamaulipas, impulsando el turismo deportivo”.