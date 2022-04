Piden sindicatos a Tribunal de Conciliación emita veredicto respecto a contrato colectivo de trabajo de Victoria

Por José Gregorio Aguilar

El Secretario General de los Sindicatos Municipales del Estado de Tamaulipas, Federico Pérez Banda, demandó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitir su veredicto final respecto al contrato colectivo de trabajo del sindicato municipal de Victoria.

Recordó que el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, se comprometió a respetar los derechos sindicales de los trabajadores luego de que su administración envió ese documento a los tribunales para que lo revisaran y determinen si es justo lo que se les está pagando a los trabajadores en término de prestaciones.

El propio alcalde, en una reunión que sostuvo con los integrantes de la federación de sindicatos dijo que será muy respetuoso de lo que señale el Tribunal “si el Tribunal dice que está bien, que se tiene que pagar lo que dice el contrato colectivo de trabajo, adelante, lo vamos a hacer”, dijo.

Como se sabe, el gobierno de Victoria interpuso una denuncia ante tribunales para revisar las cláusulas contractuales del sindicato al afirmar que se llevan casi el 70 por ciento del presupuesto municipal en el pago de todas sus prestaciones pero en tanto la autoridad laboral decida quien tiene la razón, él tiene que seguir pagando esos beneficios en forma normal.

El representante sindical exhortó al alcalde Gattás a buscar la mejor manera de llegar a un buen acuerdo sin que se afecte la economía de los trabajadores pues le recordó que se trata de beneficios conseguidos durante muchos años.

“Hasta ahorita lo que sé es que el Tribunal de Conciliación no ha dado el veredicto final de las dos partes, pero si el Tribunal tiene que hacer lo más pronto posible porque se están violentando ahí el contrato colectivo de los trabajadores por el alcalde son beneficios ganados durante muchos años no sé porque no quieren respetarlos más que nada”.

Por último, el representante sindical expresó: “son beneficios ganados durante muchos años, no sé porque no quieren respetarlos, el Ayuntamiento tiene la demanda en el Tribunal y como lo dijo el alcalde hace dos meses que estuvimos ahí, dijo que va a respetar las leyes, lo que el Tribunal resuelva si el tribunal me dice que todo está bien adelante yo los respeto y mientras da el veredicto vamos a trabajar de la mano con el comité ejecutivo sindical así nos lo dijo en la primera reunión que tuvimos con él”, reiteró.