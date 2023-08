“Está demostrado que una disminución del 10 % de tu peso corporal puede reducir hasta en un grado tu esteatosis hepática”, agregan en el portal citado anteriormente.

A propósito, el batido de aguacate también es, según los expertos, una bebida que sirve para adelgazar y por ende reducir la cintura en pocos días.

Sin embargo, para poder disfrutarlo, los expertos en cocina recomiendan saber escogerlo, descubrir si los ácidos favorecen o no, conocer los secretos de la oxidación de su pulpa, así como tener en cuenta los tiempos de consumo.

Consumirlo muy verde: si se compra un aguacate muy verde y se come enseguida, no tiene gusto de nada, está duro y hasta puede resultar indigesto. No obstante, no siempre se puede acertar en encontrar aguacates en el punto exacto de maduración, por tanto es buena idea adquirirlo un poco verde y esperar a que alcance el punto ideal de cremosidad. Para ello aconsejan dejar encima de la mesa o envolverlo en periódicos e incluso colocarlo sobre el horno para que la temperatura acelere la maduración.

Tampoco es recomendable dejar el aguacate dentro de la nevera, teniendo en cuenta que se pone negro y por ende no madura. Cuando este fruto ya está un poco blandito, con un tono de piel más oscuro, ya estará en su punto.

Comprarlo demasiado maduro: Para los expertos en cocina, es peor comprar un aguacate muy maduro y blando que uno verde, que en últimas puede madurar. Explican que si al ir al supermercado el cliente ve un aguacate marrón, casi negro, puede que lleve mucho tiempo en la tienda y que lo ideal es comer este fruto cuando empieza a oscurecer la cáscara, ya que es cuando está mantecoso y rico.

Además, si al aguacate se le cae el ‘rabito’ es posible que sea también porque ha envejecido. Si se lo retira el comprador, el tono que debe tener es mantequilloso, puesto que si se ve oscuro, es mala señal.