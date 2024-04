Hipertensión arterial: Un enemigo silencioso que detona enfermedades cerebrales

Es una de las afecciones más comunes en la actualidad e implica algunos cuidados que debemos tener muy en cuenta, es por ello que te revelamos si es verdad que la hipertensión arterial detona enfermedades cerebrales.

Es indispensable saber que esta afección se registra cuando la presión de la sangre que va hacia las paredes de la arteria es demasiado alta.

En la mayoría de los casos, la hipertensión, se conoce como presión arterial cuando está por encima de 140/90, pero se considera grave cuando está encima de los 180/120.

Es posible que la presión arterial alta no presente señales, pero si no se trata de la manera correspondiente puede ocasionar problemas en la salud como enfermedades cardíacas o derrames cerebrales.

Después de conocer esta información, te compartimos cuáles son las enfermedades cerebrales que detona la hipertensión arterial.

¿Qué enfermedades desencadena la hipertensión?

De acuerdo con el Instituto Médico Mayo Clinic, los vasos sanguíneos que se encuentran afectados por la hipertensión arterial, pueden estrecharse, romperse o tener peligrosas fugas.

Se informa que la hipertensión arterial también puede ocasionar que se formen coágulos sanguíneos en las arterias que se dirigen al cerebro, lo que bloquea el flujo sanguíneo y posiblemente, provoque accidentes cerebrovasculares.

Entre las enfermedades que se pueden desencadenar por la hipertensión, se encuentra la insuficiencia renal, enfermedades del corazón y derrames cerebrales.

Los accidentes cerebrovasculares son propensos a ocurrir, así como la demencia vascular o la enfermedad de Alzheimer, la cual causa una pérdida progresiva de la función cerebral.

¿Cómo la hipertensión arterial afecta al cerebro?

Los expertos indican que la presión arterial alta puede dañar todo el cuerpo, así como el cerebro, provocando el endurecimiento y estrechamiento de las arterias cerebrales, lo que ocasiona que se reduzca el flujo sanguíneo al cerebro y prive a las células cerebrales de oxígeno y nutrientes esenciales.

El debilitamiento en las paredes de las arterias también puede provocar que se rompan ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico.

La formación de coágulos sanguíneos pueden viajar al cerebro y bloquear el flujo sanguíneo, causando un accidente cerebrovascular isquémico.

¿Qué no debe hacer una persona con hipertensión?

Luego de compartirte cómo es que la hipertensión arterial detona enfermedades cerebrales, te informamos que es lo que no se debe hacer si tienes hipertensión.

Lo principal es que el paciente debe evitar el consumo en exceso de sal, no fumar, no debe beber alcohol en exceso, manejar mucho estrés, no acudir al médico para controlar la presión arterial.

Es fundamental que los pacientes con esta afección lleven una dieta saludable, realicen actividad física y que acudan constantemente con su médico especialista para que les brinde el mejor tratamiento para el padecimiento.