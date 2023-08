Según el especialista, comer fuera de las horas correctas puede alterar los ciclos biológicos y los biorritmos, lo que puede ser una consecuencia negativa para la salud porque interrumpe el funcionamiento natural del organismo y generando problemas que van más allá de la indigestión.

Esta situación puede afectar la insulita, ya que la melatonina que se libera en la noche mejora la sensibilidad a la misma, controlando los niveles de glucosa. Es por ello que comer tarde disminuye la liberación de melatonina, haciendo trabajar más al hígado.

“La hora media del sueño, que es aproximadamente a las 2 a.m., debería estar por lo menos 6 horas separada de la última comida. Esto permite al cuerpo procesar y disminuir la temperatura. Comer todo el tiempo no te mantiene activo; los humanos no necesitamos estar haciendo esto. Es mejor comer de día y ayunar de noche, respetando así los ritmos naturales de nuestro cuerpo”, concluye el médico funcional.

De hecho, se conoce que comer más cantidad en las horas más tardías del día, conlleva un mayor riesgo de sobrepeso, hiperglucemia o problemas de lípidos en sangre. Sin embargo, dichos estudios se basan en observaciones y, por lo tanto, no es posible determinar las causas y las consecuencias.