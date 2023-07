El potasio, por su parte, regula el ritmo cardíaco y mejora la función de los músculos, los electrolitos del sistema nervioso y el rendimiento cognitivo. Así, el cerebro estará lleno de energía, tendrá mejor resistencia y una recuperación física integral.

Según un estudio publicado en The Philippine Journal of Cardiology, “el 75% de las grasas del coco son saturadas, del tipo que se asocia al colesterol elevado, pero su riqueza en ácido láurico produce que no solo no eleve el colesterol malo, LDL, sino que lo reduce y aumenta el bueno, HDL”.