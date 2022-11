Cómo identificar las verrugas genitales: 2 tipos de VPH que las causan

Comenzó como un ligero picor en la zona íntima, pero después, se convirtió en una comezón que llamó tu atención… hasta que descubriste una especie de ‘bultos’ alrededor de tus ‘partes nobles’, ya sea en la vagina, pene o conducto anal. Si has tenido intimidad sin protección, podría tratarse de verrugas genitales, ¿cómo identificarlas? Existen 2 tipos de VPH que las causan.

Las verrugas genitales o condilomas, como médicamente se le conocen, se tratan de pequeñas protuberancias indoloras que principalmente afectan a los tejidos húmedos del área genital. De acuerdo con un artículo publicado por el National Library of Medicine, en las mujeres pueden presentarse en la vulva, pared vaginal, ano, conducto anal o cuello uterino, en cuanto a los hombres, aparecen en la punta o cuerpo del pene, escroto y ano.

¿Cómo son las verrugas genitales?

Normalmente lucen como bultos o pequeños racimos en forma de coliflor, pero también pueden ser planas, de color carne, marrón, blancas o rosas. Aunque no causan dolor, sí son ásperas al tacto, por otra parte, una de las razones por las que nos confiamos y no creemos que representen un ‘peligro’ es porque suelen desaparecer por sí solas, pero no significa que te hayas curado.

Sí, estas protuberancias son una de las primeras señales de alerta del virus del papiloma humano (VPH), especialistas del instituto médico Cleveland Clinic, revelan que tanto las verrugas genitales como el virus que las ocasiona son altamente contagiosos. Se estima que alrededor de 400 mil personas contraen estos condilomas cada año.

¿Qué tipo de VPH causan verrugas genitales?

Aunque no lo creas, no todos los tipos de VPH ocasionan verrugas genitales, es cierto que existen más de 180 tipos del virus del papiloma humano pero sólo el tipo 6 y 11 están relacionados con la aparición de verrugas genitales, las cuales se desarrollan semanas después de contraer la infección.

Información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, describe que en podrían tardar meses o años en aparecer porque se propagan a través del contacto piel a piel durante la intimidad sin necesidad de que haya una eyaculación, al tener relaciones sexuales vía anal o al realicar o recibir sexo oral, sobre todo si tu pareja VPH o verrugas genitales en la boca, labios o lengua.

¡Cuidado! Si descubriste que tu pareja tiene verrugas genitales y utilizan preservativo para evitar otro posible contagio, debes saber que una vez que el virus está presente aún así puede transmitirse porque siempre habrá una parte de la piel que no alcance a cubrir el condón. No existe una cura para el VPH, pero sí tratamientos que evitan complicaciones, para las verrugas:

Electrocauterio

Crioterapia

Tratamiento láser

LEEP

Medicamentos tópicos

Cirugía (cuando se tratan de v verrugas grandes que no responden a otros tratamientos)

La importancia de tratarlas a tiempo no sólo es para evitar que sean contagiosas porque aunque se eliminen puede surgir brotes recurrentes, lamentablemente, los tratamientos no curan las verrugas ni el VPH, siempre será necesario tener intimidad con protección.

Quizá te preguntes, ¿entonces para qué el tratamiento? Porque si crecen dentro del cuello uterino o dentro de la vagina, pueden ocasionar alteraciones que terminen en cáncer, de ahí la importancia de llevar un tratamiento oportuno.