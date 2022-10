Así es como se ve el cáncer de mama en los hombres: 5 señales de alerta

Cada año, en octubre se habla y se invita a la población a no tomar a la ligera el cáncer de mama. Se busca crear conciencia sobre un problema que afecta a miles de mujeres a nivel mundial. Aunque es un problema que nos afecta principalmente a nosotras, no significa que deje exentos a los hombres. En el caso de ellos, sólo afecta al 1 %, pero no por eso es irrelevante. Así es como se ve el cáncer de mama en los hombres: 5 señales de alerta.

Las mujeres, somos más susceptibles debido a los constantes cambios hormonales que experimentamos. Se cree que en los hombres influye el sobrepeso, la edad avanzada, la enfermedad hepática, patología testicular, el Síndrome de Klinefelter, la exposición al estrógeno y la ginecomastia.

Sin importar si eres hombre o mujer, aprende a observar tu cuerpo para saber cuando algo no es ‘normal’. Necesitas recordar cómo lucen y cómo se sienten tus senos. Para eso debes realizar exploraciones periódicas con las que podrías detectar algún bulto o algo que antes no estaba ahí.

El cáncer de mama ocurre por el crecimiento anormal de células en las mamas. Las células ‘malas’ se reproducen rápidamente, invadiendo una parte o el total del pecho. Los expertos de Mayo Clinic señalan que suele iniciar con células en los conductos para producir leche (carcinoma ductal invasivo). También puede iniciar en el tejido glandular (carcinoma lobulillar invasivo) o en otros tejidos de la mama.

En el cáncer de mama, el síntoma más común es un bulto que no presenta molestias. Suele ser duro, con bordes irregulares. Aunque también podría tratarse de una masa blanda. De ahí la importancia de que a la primera señal extraña que notes, acudas con el médico para hacer revisiones más detalladas y saber por qué ocurrió ese cambio en el seno.

Las primeras señales de alerta que no debes olvidar (sin importar si eres mujer u hombre) son, de acuerdo a la American Cancer Society:

Piel seca, descamada, gruesa o irritada.

Contracción del pezón.

Hinchazón (puede ser en una parte del seno o en todo).

Hoyuelos en la piel (parece cáscara de naranja).

Dolor en el pezón o en todo el seno.

Secreción del pezón (no es leche materna).

Ganglios linfáticos hinchados.

Tipos de cáncer de mama en hombres

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que 1 de cada 100 casos de cáncer de mama, son de hombres, tan sólo en Estados Unidos. Casi todos los casos de cáncer de mama masculino son carcinomas ductales, o sea, cuando el cáncer inicia en los conductos mamarios.

También puede haber carcinoma lobular (cuando el cáncer inicia en las glándulas productoras de leche). Sin embargo, este tipo de cáncer es menos frecuente debido a que los hombres tienen menos lóbulos en el tejido mamario.

Los factores de riesgo son:

Envejecer.

Mutación genética.

Antecedentes de cáncer de mama en la familia.

Radioterapia o terapia hormonal.

Sobrepeso y obesidad.

Enfermedad hepática.