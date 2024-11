Ganó dinero cruzando indocumentados

Chiquis, hija de la fallecida Jenni Rivera, se encuentra bajo la mirada pública después de contar en el podcast Agushtopapa, que la forma más extraña en la que ha ganado dinero es cruzando personas de forma ilegal por la frontera de México con Estados Unidos.

Tras desmentir que está embarazada o haya alquilado un vientre de alquiler para convertirse en madre, la mujer que poco a poco ha ido abriéndose camino dentro del mundo de la música, sorprendió con su declaración sobre el acto ilegal que es duramente castigado en territorio estadounidense.

“Oh Dios mío chicos, ustedes saben que soy muy honesta, he hablado de esto, no me avergüenzo, tuve que hacer lo que tenía que hacer, pero estaba cruzando a la gente por la frontera”, respondió Chiquis cuando le preguntaron: ‘¿Cuál es la forma más extraña en que has ganado dinero?’.

Inmediatamente después, la “Abeja Reina” cayó en cuenta de lo delicado de su declaración y aseguró que nunca lo repetiría. “¿Puedo decir eso o no?, pero es la verdad, chicos estaba ayudando a mi gente aprendí mi lección, ya no lo volveré a hacer”, recalcó.

A pesar de la polémica que ha provocado en redes sociales, esta no es la primera vez que la artista, de 39 años, realiza esta confesión, pues en 2022, durante su participación en el programa Pinky Promise contó que había sido detenida en Estados Unidos, hace 17 años, por cruzar personas ilegalmente.

Según explicó en aquella ocasión, que su motivación inicial fue que su exnovio se dedicaba a esta actividad, y ella lo hacía por empatía, viendo lo bonito de reunir a las personas con sus familias.