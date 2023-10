Yolanda Ciani: Revelan audios que exhiben el maltrato que habría sufrido la actriz a manos de su hijo

El pasado 3 de septiembre, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Yolanda Ciani a los 85 años de edad. La primera actriz participó en proyectos como El premio mayor y Corazón Salvaje, entre otros.

Aunque en un principio se especuló que murió de causas naturales, poco después trascendió que dos personas cercanas a ella denunciaron a su hijo, Luis Alberto Romero Ciani, por presuntas agresiones físicas “que pudieron desencadenar en un deterioro en la salud de Ciani”

Posteriormente, el propio Luis Alberto negó estos señalamientos y reveló que la querella fue interpuesta por Alejandra Muñoz, a quien su madre consideró como una hija y señaló como una persona “aprovechada”.

En medio del escándalo, Muñoz exhibió unos audios en los que se escucha a Romero Ciani siendo agresivo con ella y su madre: “Ya no te aguanto. Que la señora (Yolanda Ciani) coma contigo, se enferme del estómago y se pudra. Llévatela, váyanse a la v*rg4”, presuntamente dijo Romero en el polémico audio.

Por si esto fuera poco, Alejandra también acudió al programa De primera mano, donde aseguró que Luis Alberto era una persona sumamente violenta con todos sus familiares.

“Es muy difícil cuando vives con alguien que te amenaza. Es pavor hacia él. Llega un momento en que, o te metes a su núcleo… o te mata. Sí (me llegó a pegar), en muchas ocasiones. Cuando me corrió de la casa, me agarró del cuello y me dijo te huele feo la boca. A mi hijo también lo maltrató”. Alejandra Muñoz

También reveló que los hijos de él ya no le hablan, pues también tendría “problemitas familiares” con ellos. Incluso, uno de ellos habría interpuesto una demanda en su contra por presunta violencia.

Alejandra Muñoz niega haber abusado de la confianza de Yolanda Ciani

Sobre las acusaciones por presunto abuso de confianza, la “hija adoptiva” de Yolanda afirmó que tiene “la cara limpia”, pues jamás le robo dinero o algún otro objeto a la actriz. Incluso, señaló que era Luis Alberto quien hizo mal uso de las propiedades de su mamá.

“Yo nunca dije me voy porque no la quiero. Era muy difícil el trato. A veces se ponía muy desesperada, pero eso no significaba que yo no la quisiera. Yo la amaba. Mi intención era sacarla (de la casa). Si tuviera 8 millones como él dice, yo ya no estaría aquí”, mencionó.