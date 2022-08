Yolanda Andrade golpeó a dos hombres por defender a Montserrat Oliver: “Tan bajo caí”

Yolanda Andrade recordó las ocasiones en las que le pegó a dos hombres por tratar de mantener a salvo a una de sus exnovias más polémicas y famosas en el mundo del espectáculo, Montserrat Oliver.

Las conductoras se encontraban en el programa que conducen, entrevistando a la ganadora del reality show, ‘La Casa de los Famosos’, Ivonne Montero, en donde habló sobre la polémica pelea que tuvo con Laura Bozzo.

Fue así como surgió la conversación sobre la forma en la que era la actriz en el pasado, pues confesó que aunque ahora ya no le gusta tener conflictos, en algún momento, fue una persona tan ruda que llegó a enfrentarse a golpes con hombres.

Yolanda confesó que ella también lo ha hecho, y recordó la ocasión en la que demostró su amor por Montse, luego de que dos hombres trataran de hacerle daño, por lo que tuvo que defenderla y no dudó en hacerlo.

“Yo si le pegué a dos hombres. Uno que le puso a Montserrat droga y no me siento orgullosa, pero él hizo una cosa muy fea”, recordó la ocasión en la que defendió a su ex pareja.

Sin embargo, esa no fue la única vez que se enfrentó a un hombre de manera violenta por el amor que le tiene a la también modelo, pues recordó que lo volvió a hacer sin mencionar nombres, debido a que Montse le pidió que no lo hiciera.

Continuó tratando de explicar lo que había hecho, pero la incomodidad de Oliver, fue muy evidente, y al tratar de evitar que dijera algo prohibido, la distrajo, sin dejarla terminar.

Gracias a esto, recibió muchas críticas, ya que muchas personas aseguran que su manera de conducir, siempre ha sido igual y nunca deja que otras personas digan lo que quieren, pues siempre termina interrumpiéndolos.

Finalizaron riéndose de lo que Yolanda hizo por ella y reconoció que estuvo muy mal haber reaccionado de esa manera; sin embargo, pidió que el público se diera cuenta de lo que aún siente por ella.

El hombre al que golpeó era de Acapulco, y accedió a no hablar más de lo que pensaba decir, pues aseguró que estima mucho a su padre; por lo que se desconoce quien era.

“Me he peleado por defender a la Montse. Tan bajo caí”, expresó entre risas a su lado, mientras Montero las escuchaba emocionada por saber más de su vida personal.