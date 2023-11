Yahritza terminó en terapia ¿por el rechazo de los fans mexicanos?

Yahritza Martínez, la joven cantante estadounidense que se dio a conocer en México junto a sus hermanos en la agrupación Yahritza y su esencia, atraviesa momentos difíciles a raíz de varios comentarios controversiales que provocaron un rechazo generalizado en el público mexicano.

La vocalista y líder del grupo, que reside en Estados Unidos, reveló recientemente en sus redes sociales que se ha visto obligada a asistir a terapia para afrontar las consecuencias emocionales de la polémica.

La controversia comenzó cuando Yahritza y su hermanos realizaron declaraciones menospreciando la comida mexicana, lo que desató una oleada de críticas y un ambiente hostil en su contra. La joven cantante, fue acusada de faltar el respeto a nuestro país y de ser una “malinchista”. Y aunque han pasado casi cuatro meses desde aquel momento, la joven sigue cargando con esos comentarios.

En respuesta a la falta de “perdón por parte de los mexicanos” y después de intentar remediar la situación con disculpas a través de videos, la cantante ha decidido abrirse sobre su lucha personal contra el acoso en línea y el impacto de los comentarios negativos.

A través de una publicación en Instagram, Yahrtiza expresó su dolor y su proceso de sanación diciendo: “Hoy fui a terapia… muchas gracias por la invitación compita, Iván Cornejo” acompañado de emojis de un corazón vendado y una cara triste llorando. Algunos piensan que se refería a “terapia” como el espectáculo que ofreció su amigo y no a que haya acudido con un psicólogo.

Como respuesta sus fans se dedicaron a dejarle hermosos mensajes de felicitación por su cumpleaños y así ayudarle de esta manera a pasar el gran trauma que le dejó haber sido parte de esta controversia.

Por supuesto que esto sigue dando de qué hablar y hay algunas opiniones por parte de los internautas que dicen: “¿Estamos de acuerdo que es una morra menor de edad en México y el gabacho? Bueno, pues que bueno que va a terapia”, “Que bueno que va, digo su música no me gusta y lo que pasó me hizo rechazar aún más lo que venden pero pobre chava”, “Nadie debería ser molestado masivamente y menos un país completo”.

Al momento, Yahritza no ha reraccionado a los comentarios.