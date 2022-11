Sylvester Stallone se siente muy inmaduro

Sylvester Stallone se siente “muy inmaduro”. El actor, de 76 años, ha revelado que ha intentado “abrazar a su niño interior” en los últimos años, aunque sigue luchando contra varias lesiones.

Al preguntarle si se siente de su edad, Sylvester respondió: “Me siento muy inmaduro. Siempre he sido reacio a la cita ‘actúa según tu edad’. O ‘envejece con gracia’. ¿Cómo se envejece con gracia? No hay nada elegante en ti. Cuanto más viejo me hago, más intento abrazar a mi niño interior. La única forma en que realmente siento mi edad es porque he tenido muchas lesiones. Me han operado cinco veces de la espalda, me han hecho tres fusiones de cuello, me han operado de los dos hombros, de las rodillas, de los tobillos, del puño… de todo. Me han dado incapacidad más de 25 veces. Así lo siento. Pero después de calentar, me siento muy bien. No me quedo sin gasolina”.

A pesar de ello, la estrella de Hollywood –que es, quizás, más conocida por interpretar al soldado John Rambo y al boxeador Rocky Balboa– cree que ha cambiado “muchísimo” en la última década.

“Al principio de mi carrera, celebraba el hecho de haber llegado al punto de ser odioso. Cuando miro atrás y veo mis citas, pienso: ‘Dios, un poco de humildad habría estado bien’”, indicó a The Hollywood Reporter.