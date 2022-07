¿Racismo en Plaza Sésamo?: Rosita, muppet, niega saludo a niñas afroamericanas

El parque Plaza Sésamo de Filadelfia en Estados Unidos ha sido severamente criticado tras la difusión de un video en el que uno de sus personajes se niega a saludar a dos niñas afroamericanas. La situación transcurrió este fin de semana cuando las pequeñas se encontraban de visita en el lugar para celebrar el cumpleaños de una de ellas y mientras transcurría el desfile, el ambiente colorido y de alegría se tornó gris cuando sucedió lo inesperado.

Rosita sí saludo a niña de tez blanca

De acuerdo con una publicación de la usuaria de Instagram , @_jodiii_ , ella y sus hijas, así como otros asistentes se molestaron luego de que la botarga del personaje Rosita del show de Plaza Sésamo no aceptó saludarlos en tanto que a personas de piel blanca sí, incluso hasta con abrazos. “Voy a seguir publicando esto, porque esto me tenía caliente. Estábamos saliendo de Plaza Sésamo y los niños querían parar para ver a los personajes. ¡Esta persona repugnante descaradamente les dijo a nuestros hijos que no y luego procedió a abrazar a la niña blanca junto a nosotros!”, expresó la usuaria, quien es la mamá de las niñas ignoradas. “Luego, cuando fui a quejarme de ello, me miraron como si estuviera loca. Le pregunté a la señora quién era el personaje y que quería ver a un supervisor y me dijo que no sabía”.

En el clip se observa al personaje saludando a otros visitantes del parque antes de encontrarse con las dos niñas a quienes, con expresiones de la mano, les dijo que no. Luego de que este material se viralizó en redes sociales, causando la indignación de los internautas que califican el hecho como una reacción de racismo, Plaza Sésamo emitió una disculpa pública y una explicación, sobre todo luego de que la cantante Kelly Rowland se sumó a las reacciones cuando expresó su frustración. La integrante de Destiny’s Child publicó en sus historias de Instagram : ‘Si hubiera sido yo, todo el desfile habría ardido.

¿En serio? ¿No vas a hablar con mi hijo? ¿Y has visto la cara de ese bebé al final? ¿La pequeña con la mochila rosa? Se merece una explicación’.

¿Todo fue un malentendido?

A través de un comunicado la empresa explicó que todo fue un malentendido y que ya se habían puesto en contacto con la familia para ofrecer una reunión exclusiva con todos los personajes del parque temático. ‘Nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados abogan por la inclusión y la igualdad en todas las formas’, se lee en la misiva.

‘No toleramos ningún comportamiento en nuestros parques que sea contrario a ese compromiso’. Además, la empresa indicó que cuando Rosita dijo que “no” era una negativa a las múltiples peticiones de una persona en el público que le pedía cargar a su hija para tomarle una foto, “lo cual no está permitido”.