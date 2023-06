¿Paco Stanley tuvo un hijo con la esposa de Bezares? Esto responde ella

[ssba]

Fue en su programa donde Paco Stanley hizo una broma del parecido que tenía con el hijo de Mario Bezares y Brenda Bezares, por lo que desde entonces, el público ha pensado que el verdadero padre del ahora joven, podría haber sido Paco.

A 24 años de su muerte, VIX lanzó la docuserie El Show: Crónica de un Asesinato, sobre la carrera y asesinato de Paco Stanley, por lo que Brenda Bezares decidió ponerle fin a estos rumores de la paternidad de su hijo.

La esposa de Mayito compartió una prueba de ADN realizada en 2001, donde se comprueba la paternidad de Mario Bezares, es decir, echa por tierra la posibilidad de que Paco Stanley fuera el padre de su hijo.

Junto a la prueba de ADN, escribió, “en su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de, hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad, no obstante, eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡Basta ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto”.

Las teorías de que Paco Stanley podría ser el padre del hijo mayor de Brenda Bezares se hicieron más fuertes con el tiempo, pues los internautas comenzaron a comparar al joven con Paul Stanley, hijo del conductor que fue asesinado en 1999, en la Ciudad de México.

Además, la esposa de Mario confesó que fue acosada por Paco, pese a que era amigo y jefe de su esposo; sin embargo, ella contó también en una entrevista, “nunca le di lugar; nunca tuvimos nada que ver”.