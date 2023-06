Maluma habla del problema que vivió con Madonna

[ssba]

Maluma y Madonna presumen de una gran relación que ha quedado plasmada en la canción Medellín; sin embargo, el colombiano reveló el dilema que vivió el día que la estadounidense se quedó a dormir en su casa tras invitarla a participar en uno de sus conciertos.

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del cantante, recordó el día en que la famosa accedió a quedarse en su morada, pero con la condición de hospedar al resto de las personas que conformaban su equipo de trabajo.

“Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque era todo su equipo de trabajo… eran 27 personas”, contó el artista durante su presencia en el programa español “El hormiguero”.

El intérprete de Borró Cassette relató que además de esa sorpresa, vivió un momento angustiante debido a que se fue la luz en toda su casa, por lo que Madonna realizó un llamado de auxilio.

“Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a gritos, ‘¡Juan Luis, tu casa no tiene energía! ¿qué voy a hacer?’”, relató el reguetonero.

Maluma agregó que todo marchaba bien hasta el momento en el que se fue la luz en toda su casa, por lo que Madonna realizó un llamado de auxilio.

“Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a gritos, ‘¡Juan Luis, tu casa no tiene energía! ¿qué voy a hacer?’”, relató el famoso.

Finalmente, Maluma manifestó que, a pesar de estos incidentes, el contar con la presencia de la Reina del Pop en uno de sus shows fue lo máximo. “Todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, remató.