Leonardo DiCaprio financiará becas y educación ambiental en su antigua primaria

Leonardo DiCaprio financiará becas y un programa de educación ambiental en la escuela primaria con sede en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) donde él mismo fue estudiante becado, dijeron el martes el actor y la universidad.

El fondo de becas Leonardo DiCaprio y el Programa de Educación Sobre Justicia Climática comenzarán el próximo año escolar en la primaria UCLA Lab School.

“Tuve la suerte de asistir a Lab School gracias a las generosas contribuciones de donantes de UCLA, y mi experiencia transformó profundamente mi visión del mundo”, dijo DiCaprio en un comunicado a The Associated Press. “Me enorgullece tener la oportunidad de transmitir mi experiencia a quienes, de otro modo, perderían esta oportunidad, y ayudar a crear un programa que servirá para guiar a la próxima generación de guerreros climáticos”.

La escuela tiene como objetivo proporcionar técnicas educativas innovadoras para sus estudiantes, cuyas edades van de los 4 a los 12 años, las cuales pueden ser estudiadas por maestros externos.

El fondo de becas de DiCaprio apoyará a estudiantes que necesitan ayuda financiera, la cual obtuvo el actor cuando era niño y estudiaba en la década de 1980, también impulsará a la escuela para mantener la diversidad que busca. Alrededor de 40% de sus estudiantes necesitan ayuda financiera.

“Este fondo de becas brindará a muchos niños acceso a UCLA Lab School, tal como lo hizo Leo”, dijo el Dr. Eric Esrailian, profesor del departamento de Ciencias de la Salud de UCLA y amigo de DiCaprio desde hace mucho tiempo.

Además, un nuevo programa independiente de educación ambiental buscará enseñar a los estudiantes desde jardín de infantes hasta sexto grado sobre la ciencia detrás del cambio climático y sobre la política y el liderazgo necesarios para abordarlo. La escuela ha buscado utilizar su ubicación, junto a un arroyo en medio de secuoyas en el campus universitario de Los Angeles, para convertirse en un sitio práctico para la educación ambiental.

DiCaprio, de 48 años, ha sido durante mucho tiempo ecologista.

Esrailian dijo que el programa “posicionará a los niños, tanto de Lab School como más allá, para una vida más sostenible y saludable para ellos y para nuestro planeta”.

El monto de las donaciones detrás de los programas no se hizo público, pero autoridades de la escuela dijeron que generaciones de estudiantes serán los destinatarios.

“Ampliar el acceso a una educación de alta calidad y ayudar a los jóvenes a reconocer la necesidad de proteger nuestro planeta son objetivos fundamentales para nuestra institución”, dijo el rector de UCLA, Gene Block, en un comunicado.

DiCaprio, quien ha sido galardonado con el Oscar y ha actuado en filmes como “Titanic”, “Once Upon a Time in Hollywood” (“Érase una vez en… Hollywood”), “The Revenant” (“El renacido”) y “The Departed” (“Infiltrados”), aparecerá próximamente en “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), de su frecuente director Martin Scorsese.