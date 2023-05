La Sirenita un relato más feminista

Disney está decidido a convertir a todas sus princesas en personajes de carne y hueso. También a sus animales. La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Mulan, Aladdin, El rey león, Maléfica, Cruella… los live-action se han convertido en el fortín monetario y cinematográfico de la factoría de historias más famosa de Hollywood.

Ahora La Sirenita, que se estrena este jueves 25 de mayo en Saltillo, se postula como una de las adaptaciones más esperadas, y no solo por el aliciente de trasladar a la pantalla el mundo submarino, un reto para los montadores y los especialistas de CGI (imagen generada por computadora).

La cinta comenzó con un tsunami de críticas racistas que se postularon en contra de la elección de Halle Bailey como Ariel. De nuevo, muchos no entendieron que la elegida no fuese una intérprete con el pelo de color rojo y de piel del color vainilla. Bajo el hashtag #NotMyAriel (traducido como “ella no es mi Ariel”), los usuarios comenzaron a quejarse de la decisión del casting de la película.

Algunos achacaban a la “cultura de la cancelación” el haber querido promover la diversidad; otros apostaron, directamente, por empecinarse en un personaje de dibujos animados no apto a cualquier tipo de reinterpretación. Sea como fuere, tanto Bailley como todo el elenco de actores y actrices que conforman La Sirenita han capeado el temporal como un barco capaz de sortear todo tipo de triángulos marítimos, peligrosos y desconocidos.

UNA ADAPTACIÓN FIEL

Las adaptaciones de las películas de dibujos animados de Disney no siempre han contado con el beneplácito de la crítica y de la audiencia. El componente de la nostalgia, dado que se trata de filmes que han acompañado a diversas generaciones, es demasiado robusto. Además, al estar asociadas a la infancia de la audiencia, calan de una forma distinta. Casi impenetrable a otras lecturas más modernas o adaptadas a la coyuntura actual.

Los críticos coinciden en un detalle: la adaptación dirigida por Rob Marshall es una de las más fieles a la historia original. Sin embargo, la nueva versión del cuento de Hans Christian Andersen, se postula como un relato más “feminista”.

“Lo bonito de esta versión de La Sirenita es que es mucho más moderna. Cuando la vimos, cuando éramos más jóvenes, Ariel lo deja todo por el chico. Pero no creo que eso refleje a las mujeres modernas de hoy. Ahora todo está más enfocado a que ella encuentre la libertad propia gracias a este mundo con el que está obsesionada”, afirmó la protagonista.

¿DE QUÉ TRATA?

Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más rebelde, sueña con conocer el mundo más allá del mar y, mientras visita la superficie, se enamora del distinguido príncipe Eric.

Aunque las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Ella hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra, pero que en última instancia, pone su vida y la corona de su padre en peligro.