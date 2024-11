La ‘Marilyn Monroe de nuestro tiempo’

Pamela Anderson es la “Marilyn Monroe de nuestro tiempo”, aseguró la directora Gia Coppola sobre la actriz y modelo de origen canadiense, quien se convirtió en símbolo sexual tras aparecer en las portadas de la revista para caballeros Playboy y protagonizar la serie de televisión Baywatch, donde interpretó a la salvavidas CJ Parker, junto al actor David Hasselhoff.

Pamela, quien actualmente tiene 57 años de edad, protagoniza la película dramática The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola, quien tras trabajar con la también estrella de Barb Wire llenó de elogios a la estrella de Hollywood y la comparó con la icónica actriz, Marilyn Monroe, quien es reconocida como la rubia por excelencia de la Meca del Cine.

Pamela Anderson es la protagonista de The Last Showgirl, película en la que trabaja junto a actores como la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, el ex luchador Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka (a quien recordamos por la versión de Sabrina de Netflix) y Billie Lourd (hija de Carrie Fisher), y no tuvo ninguna duda a la hora de unirse al proyecto.

“Nunca antes había leído un guión al que respondiera así, nadie me enviaba nada parecido. Lo leí y pensé:

‘Tengo que hacerlo, es de vida o muerte.

Es realmente importante’”, explicó la ex estrella de Baywatch.

En la historia, Pamela interpreta a una corista de Las Vegas, cuyo espectáculo cierra abruptamente tras 30 años de carrera.

“Creo que el momento oportuno lo es todo.

Pensé que nunca iba a tener la oportunidad de hacer algo así”.

‘Bueno, eso es lo que la gente piensa de mí.

Volveré a mi granja, haré mermelada y ya está.

Ya encontraré otra forma de hacer bonita mi vida”, añadió la actriz, quien recientemente ocupó titulares por negarse a usar maquillaje y tras contar, de viva voz, su historia de vida.