Karol G recibe el premio Mujer del Año de Billboard de manos de Sofía Vergara

[ssba]

La cantante colombiana Karol G fue reconocida como la Mujer del Año 2024 por la revista Billboard, en una ceremonia que se realizó el miércoles 6 de marzo en Los Ángeles. La artista recibió el galardón de parte de su compatriota, la actriz y modelo Sofía Vergara, quien la elogió por su talento y su trayectoria.

“La Bichota” se convirtió en la primera latina en obtener este prestigioso premio, que se otorga a las mujeres que han tenido un impacto significativo en la industria musical y en la sociedad. La intérprete de temas como “Amargura” agradeció el reconocimiento y aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento femenino.

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música”, dijo Karol G en su discurso.

La cantante contó que decidió cambiar su actitud y dejar de ver su género como un obstáculo, sino como una fortaleza. También dijo que aprendió a aceptarse tal como es, a ignorar los comentarios negativos y a celebrar sus logros sin buscar justificación.

Karol G también dedicó el premio a sus padres, a su equipo de trabajo, a sus fans y a todas las mujeres que luchan por sus sueños. “Este premio es para todas nosotras, porque somos poderosas, somos fuertes, somos capaces y somos hermosas”, expresó.