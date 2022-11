Juan José Origel reacciona a disputa por la herencia de Silvia Pinal

En las últimas horas han surgido nuevas versiones con relación a las presuntas disputas entre Sylvia Pasquel y sus hermanos Luis Enrique y Alejandra Guzmán por la herencia de su madre, doña Silvia Pinal.

Tras darse a conocer que presuntamente Luis Enrique tachó de ratera a Pasquel por llevarse vestuario y cuadros de la casa de su madre para exhibirlos en un museo-bar que abrió en su foro ubicado en la Ciudad de México, ahora es el periodista Juan José Origel, quien se pronuncia al respecto del tema.

“Me da mucha tristeza porque Silvia ha sido una mujer que ha estado al pendiente de los hijos y les ha dado todo. La señora tiene eso y más ¿no?… pero para siempre en muchas familias cuando ven que ya las cosas se están poniendo medias difíciles, pues quieren la repartición ¿no?, espero que todo se arregle”, expresó el presentador durante su más reciente encuentro con la prensa.

A pesar de que a inicios del mes de octubre el periodista manifestaba su esperanza de que una reconocida productora de teatro fuera la encargada de administrar y repartir los bienes de la matriarca de la Dinastía Pinal cuando esta falleciera, en esta ocasión Origel ya no estuvo tan seguro de su dicho.

“No sé si las cosas hayan cambiado, pero hasta donde yo me quedé, si lo digo, Tina Galindo, la señora Tina Galindo era la albacea de la señora Silvia Pinal, no sé ahorita cómo estén las cosas, ni he preguntado, ni nada”, declaró.

Finalmente, el conductor de televisión deseo que las presuntas diferencias entre los descendientes de doña Silvia se solucionen y lleguen a buen acuerdo por el bien de la reconocida artista. “Son cosas tan delicadas, que la verdad ahorita lo platico porque a mí me lo contaron, no era un secreto, pero prefiero no hablar ya de estos temas, quiero mucho a la señora Pinal, la respeto”, culminó.