Jennifer Lopez, si bebe pero responsablemente

[ssba]

Jennifer Lopez hizo frente a los ataques que ha recibido tras el lanzamiento de su propia línea de bebidas alcohólicas llamada DELOLA, puesto que en más de una ocasión ha referido que no consume este tipo de productos.

En el marco de las celebraciones por el 4 de julio, la intérprete de 53 años, se defendió de los comentarios negativos que ha recibido por crear su marca y al mismo tiempo, no ingerirla, por lo que, a través de su cuenta de Instagram, ‘La Diva del Bronx’ compartió un video en el que contó: “Sé que mucha gente ha estado hablando, (diciendo cosas como) ‘ella ni siquiera toma, qué hace con una línea de cocteles’… Y para ser sincera, sí por mucho tiempo no tomé”.

Posteriormente, la estrella de Hollywood puntualizó: “Hace muchos años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 o 15 años, he tomado el cóctel ocasional. Disfruto los cócteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”

La intérprete de temas como On the Floor y Jenny From the Block aseveró que a lo largo de su vida ha probado varias bebidas alcohólicas, pero que ninguna le ha encantado, por lo que decidió crear algo con lo que realmente se identificara.

“He tratado varias cosas, cócteles, hubo un punto en el que tomé cócteles rusos o rosé (vino rosado) pero nunca he encontrado algo que realmente me guste. Así que, como cualquier otra cosa en mi vida, lo creé para mí (Delola)”, detalló.