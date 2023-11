Jaqueline Bracamontes defiende a Lupita Jones tras ser reemplazada en Miss Universo

Recientmenete Lupita Jones fue destituida de la dirección de Miss Universo México y fue nombrada en ese cargo la exreina de belleza, Cynthia de la Vega.

Recordemos que Lupita Jones estuvo a cargo de Miss Universo México durante 30 años y apenas hace unos días aseguró que su futuro dentro del certamen era incierto, pues no se le había notificado su salida; pero tan solo en cuestión de horas se hizo oficial el nombramiento de Cynthia de la Vega como la nueva directora.

Al respecto, Jaqueline Bracamontes opinó; mientras algunas exreinas de belleza como Sofía Aragón y la misma Cynthia de la Vega acusaron a Lupita Jones de malos tratos durante su participación en el certamen, Jacky la defiende.

“Quiero mucho a Lupita. Respeto y admiro su carrera de tantos años de entrega, yo la considero mi amiga, fui su alumna y fui parte de su equipo, desgraciadamente yo no tengo el poder para decidir cómo se hacen las cosas… El momento de cambio venía, le tocó a Lupita, tal vez la forma no fue lo ideal”.

Según Jaqueline Bracamones, Lupita Jones está desconcertada tras su inesperada salida.

“Ella está sacada de onda, obviamente… por cómo se dieron las cosas, yo la quiero mucho, pero le deseo todo el bien a la nueva administración, estoy abierta al cambio y a la inclusión, así es la vida real, hay que adaptarnos a los cambios”, dijo en un encuentro reciente con la prensa.

Finalmente, Bracamontes no quiso opinar sobre las polémicas que Jones habría tenido con exreinas de belleza como Sofía Aragón y Cynthia de la Vega, quienes exhibieron malos tratos por parte de Lupita.

“Yo hablo lo que me toca a mí, no lo de las demás, pienso que me fue bien en mi año, quiero mucho a Lupita, me apoyó mucho, es lo único que te puedo decir”, concluyó.