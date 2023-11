Hijos reprochan a Brad Pitt de haber sido un mal padre

“Daily mail” publicó una captura de pantalla de una publicación de Instagram que, supuestamente, pertenece a la cuenta privada de Pax Jolie-Pitt, el tercero de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, en la que reprocha a su padre adoptivo por no ser una buena figura paterna para él y sus hermanos, denominándolo como una persona “terrible” y “despreciable”, detallando “el infierno” que Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne atravesaron mientras el actor aún vivía con ellos.

Una publicación en redes sociales, la que presuntamente proviene de una de las cuentas privadas de Pax, lo que constataría que el actor de 59 años tampoco tenía una nueva relación con éste.

De acuerdo con el medio inglés, el mensaje fue publicado en 2020, a propósito del Día del Padre, sin embargo, no se trató de una felicitación común, sino que en ella, el joven reclama aparentemente a Brad por haber sido un mal padre y, de forma casi literal, por haber arruinado la infancia a sus cuatro hermanos menores; Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

SER DESPRECIABLE

“Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial.

Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacía tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo”, dice parte del mensaje.

“Has hecho de las vidas de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día, así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horroroso ser humano!”, finaliza.

De acuerdo con lo dicho por “Daily mail”, esta dedicatoria estuvo acompañada de una fotografía de Pitt recibiendo el premio Oscar, en la categoría de Actor de reparto, el cual recibió por su actuación en “Érase una vez en Hollywood”, tan sólo cuatro meses antes de la supuesta publicación de Pax.

El medio asegura que se trata de la cuenta oficial del joven de 19 años, la cual ha usado desde hace años y en la que sólo tiene agregados a integrantes de su familia, amistades más cercanas y algunos compañeros de la escuela.