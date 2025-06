¿Hijo de Nicola Porcella fue víctima de productor “depredador? El actor responde: “Pecamos de inocentes”

Hace algunas semanas, la actriz Libertad Palomo, denunció públicamente a Ricardo Tavera, productor de cine con quien trabajó recientemente en la película ‘Esperpentos y la sociedad del bullying’, por supuesto abuso de menores y malos tratos a la producción.

Por si esto fuera poco, la actriz y activista de la comunidad LGBTQ+ incluso sostuvo que Ricardo la habría amenazado después de confrontarlo por maltratar y casi golpear a una maquillista.

“Me amenazó de muer…: ‘Búscate una banqueta, porque ya estás muer… hijo de tu mad…’. Esto no se lo paso a nadie y lo voy a presentar a los medios de comunicación, porque hubo amenazas de mue… contra niños y cosas peores que no puedo decir en este momento, porque está abierta una carpeta de investigación en su contra”

Tras su impactante confesión, Palomo vuelve a hablar con TVNotas y revela que, presuntamente, el hijo de Nicola Porcella, quien también trabajó en la cinta, habría sido una de las tantas víctima de Tavera.

¿El hijo de Nicola Porcella fue víctima de abuso?

En una entrevista, Libertad Palomo comenzó diciendo que ella y otras personas afectadas por Ricardo Tavera planean interponer una demanda en su contra: “No puede estar libre. Puede poner en riesgo a sus hijos”, indicó.

Durante la plática, se le cuestionó si el hijo de Nicola Porcella también habría sufrido alguna clase de abuso por parte del productor de cine. Ante esto, ella respondió:

“Claro. Todos (los menores que estuvieron cerca de él). Pasaron cosas espantosas. Es espeluznante lo que pasó allí. Es algo que no puede volver a suceder en este pais. No puede pasar. Vamos hasta las últimas consecuencias. Hay gente lastimada”, manifestó

Palomo aseguró que, sin importar las amenazas que ha recibido desde que decidió alzar la voz, seguirá en su lucha para que “se haga justicia” y Tavera vaya a la cárcel por sus presuntas acciones.

¿Nicola Porcella sabía de los presuntos abusos que sufrió su hijo?

Según el testimonio de Libertad Palomo, Nicola Porcella era consciente de las cosas que, supuestamente, sufría su hijo a lado de Ricardo Tavera, durante la filmación de la cinta.

“Su papá (Nicola Porcella) está al tanto de la situación. Si ellos no han dicho o no se han pronunciado, es una cosa muy personal, pero hay muchas personas quienes estamos en esto. Tenemos audios, tenemos videos, grabaciones muy comprometedoras. Créanme, esto es una cosa que va a tener consecuencias”, indicó.

Cabe mencionar que Palomo no quiso dar mucho detalles sobre los presuntos abusos cometidos por Ricardo Tavera, bajo el argumento de que “estaba en un proceso legal” y no podía hablar por el momento.

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella al saber los presuntos abusos en contra de su hijo?

Tras lo dicho por Libertad Palomo, Nicola Porcella, en un encuentro con los medios, sostuvo que su hijo no sufrió abuso, ya que siempre había un adulto acompañándolo.

“(Mi hijo) No ha sufrido nada de eso, te lo aseguro. Si hubiera pasado, otro cantar sería. Si algo voy a defender a muerte, siempre va a ser a mi hijo. Mi hijo siempre fue con su mamá o estaba con mi chofer. Nunca quedó solo. No te puedo hablar por los demás, porque yo no estuve allí”, aseguró.

No obstante, en su momento, el menor le confesó que había muchas actitudes de Ricardo Tavera que no le gustaban, ya que, aparentemente, trataba mal a otros. Nicola también confesó que, probablemente, su hijo sí sufrió explotación laboral.

“¿Sabes qué me dijo? Que no le gustaron algunos tratos, pero que, con él, no los tenían. Lo que sí pasó es que los explotaron. Sí, era por jornada de trabajo, pero tú sabes que (mi hijo) es súper responsable. Le decía ‘hijo, descansa’. Incluso, un día yo hablé para decir que no iba a ir, porque me parecía un exceso las horas que estaba trabajando”

Y finalizó diciendo: “Pecamos de inocentes, Francesca (mi exesposa) y yo lo hablamos ayer, de que pensamos que así eran las jornadas en el cine, pero no sabíamos (que no era así). Yo no sabía. Me decía que quería seguir yendo. No nos vamos a meter (a una denuncia colectiva)”.