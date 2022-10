Gael García reveló que no quería ser actor: »Yo quería ser un chavito normal»

Gael García Bernal es uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, su carrera en el cine le ha brindado un gran reconocimiento, sin embargo, reveló hace poco que en realidad él no deseaba ser actor.

Para sorpresa de muchos, Gael García confesó en el podcast ‘Creativo’ que tras dar sus primeros pasos como actor en la telenovela ‘El abuelo y yo’ con Ludwika Paleta, Jorge Martínez de Hoyos, Evangelina Elizondo y Marcelo Buquet, dudó mucho de seguir en la actuación.

»Hice ‘El abuelo y yo’ y me aseguró que lo mío no era la actuación. Me la pasé muy bien, pero no me divirtió para nada la manera de trabajo, lo que generaba, la tensión. Yo quería ser un chavillo normal, quería crecer libre y también no tenía nada que contar en ese momento, quería crecer y quería experimentar cosas», comentó a Roberto Martínez en ‘Creativo’.

Gael García explicó que en ese entonces sentía un rechazo hacia la actuación porque venía de familia de actores y él sentía ganas de dedicarse a otra cosa »

»Yo rechacé por mucho tiempo la actuación me pasó eso de en casa de herrero cuchillo de palo, por eso yo quería hacer algo muy distinto, pero fue en ‘Y tu mamá también que conecté con el cine», mencionó Gael, quien es hijo de la reconocida actriz Patricia Bernal y el director José Ángel García.

Sin embargo, esto cambió para Gael García cuando en el 2000, Alfonso Cuarón lo invitó a participar en la película ‘Y tu mamá también’ que protagonizó junto a la actriz española Maribel Verdú y el actor Diego Luna.

»Cuando estábamos haciendo Y tu mamá también, yo todavía no sabía si quería ser actor en ese entonces y de pronto en el proceso de la filmación nos empezó a gustar mucho, nos empezó a gustar muchísimo hacer cine y por suerte estaba con Diego ahí entonces tenía una contraparte, como que rebotábamos muchas de las cosas, si decíamos: ‘oye esto está lindo, está bueno hacer esto’», concluyó.