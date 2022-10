Florinda Meza niega llevar una vida millonaria

Florinda Meza desmintió los rumores con respecto a la vida millonaria de la que presuntamente disfruta por las ganancias que surgieron de los proyectos y personajes que creó su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños.

Al escuchar que la prensa le preguntaba por los supuestos 20 millones de dólares que tiene en una cuenta bancaria, la viuda de ‘Chespirito’ replicó:

“Ojalá fuera cierto, no hombre, pero qué tontería tan grande, ya siempre he batallado, Roberto lo decía, tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé, ¿por qué?, porque sabíamos vivir sencillamente, yo no vivo en el Pedregal, ni en Las Lomas, yo tengo una casa en la Colonia Del Valle, es colonia proletaria”.

De la misma manera, la intérprete mexicana manifestó su descontento con este tipo de notas, sobre todo porque ponen en riesgo su seguridad.

“Claro que me molesta, me asusta por los plagios que hay, nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún y la de México, podría yo juntar esa cantidad, ni de chiste, nunca he tenido en mi vida esa cantidad, que no hay ninguna cifra, entiéndalo”, expresó.

Acto seguido, Florinda reveló lo que ganaba por su participación en cada capítulo de las series de su difunto marido.

“Fíjate, a los de Friends les pagaban 1 millón de dólares por capítulo, yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500, y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado si quiera 10 mil dólares por capítulo, sería millonaria, no mi vida, somos de otro tiempo”.

Por último, Meza externó sus deseos con respecto a que los proyectos de Gómez Bolaños vuelvan a retransmitirse.

“Me encantaría, pero no depende de mí, depende de que Televisa haga la negociación me encantaría porque me conviene, soy coautora y además de transmitir los programas ganaría yo también, por derechos de actriz, aunque sea mucho menos, por derechos de compositores, derechos de escritores”, finalizó.