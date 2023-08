Famosos comprometidos con ayudar a la isla Maui Hawái

Oprah Winfrey y Jason Momoa se solidarizan con las víctimas de los devastadores incendios

La presentadora Oprah Winfrey ha prometido que destinará una ingente cantidad de dinero a las labores de reconstrucción y asistencia derivadas de los devastadores incendios que asolan estos días la isla de Maui, en Hawái. La también empresaria tiene una casa en la zona y ha visitado uno de sus principales refugios para conocer de primera mano las necesidades de los afectados.

El fuego se ha cobrado la vida de 93 personas y ha destruido poblaciones enteras, como ha sido el caso de Lahaina. En ese sentido, la estrella de la televisión ha reconocido que se siente impotente, incapaz de concebir otras vías más efectivas para paliar el sufrimiento de las víctimas. “Va a ser un proceso largo y difícil”, ha lamentado en su cuenta de Instagram.

“¿Saben lo que he aprendido esta semana? Que cuando no sabes qué hacer, has de hacer todo lo que puedas. He visitado uno de los grandes refugios que se han instalado aquí, en el Memorial de la Guerra, y he preguntado a la gente qué necesita y he ido a comprar productos de primera necesidad, como toallas, sábanas, champú y otros artículos. En algún momento, haré una gran donación después de que el humo y las cenizas hayan desaparecido, cuando planifiquemos la reconstrucción”, ha señalado en un video.

TRABAJAN ACTIVAMENTE

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el actor Jason Momoa, natural de Honolulu, en la cercana isla de Oahu, también se han implicado activamente en las tareas que buscan amortiguar, en la medida de lo posible, el terrible impacto de de este destructivo fenómeno en la vida local.

El actor ha compartido con todos sus seguidores de las redes sociales un enlace para que puedan realizar donaciones al Fondo del Condado de Maui. “Estamos consternados y con el corazón roto por nuestros amigos que se han visto afectados por estos incendios sin control”, ha escrito el intérprete de Aquaman.