Espíritu de Olivia Newton visita a su familia con encuentros ‘sobrenaturales’

La familia de Olivia Newton-John asegura que ha tenido encuentros “sobrenaturales” con la difunta estrella Grease, quien murió en agosto del año pasado a los 73 años.

La única hija de Newton–John y su exesposo Matt Lattanzi, Chloe Lattanzi, y el viudo de la cantante, John Easterling, platicaron de los “encuentros” en la revista People, ahí explicaron que el fantasma de la actriz se les ha aparecido.

Chloe, de 37 años, contó que ella y su mamá siempre disfrutaban de ver programas o series sobres la vida después de la muerte, y esos extraños encuentros que las personas suelen tener con sus difuntos familiares.

“Mamá y yo lo habíamos hablado hace años. Veíamos estos programas paranormales y yo decía: ‘Tienes que aparecer por mí’. Y ella dijo: ‘Apareceré como una de esas cosas de orbe’”, contó la joven.

Y tal parece que la actriz cumplió su promesa, pues dos semanas después de su fallecimiento, Chloe tuvo su primer encuentro paranormal con su madre.

“Dos semanas después de que ella falleciera, mi teléfono accidentalmente tomó una foto de mi perro, y allí flotando junto a su cabeza había un pequeño orbe azul, del mismo color que este (un collar que le heredó su madre)”, relató.

Lattanzi también dijo que “escuchó” a su madre darle consejos desde más allá de la tumba.

“La escuché decir: ‘Eres mi hija. Llevas la antorcha’. Sé que está envolviendo sus alas a mi alrededor, y ahora creo en mí misma. La sentimos todos los días”, dijo Lattanzi.

SUS CENIZAS FUERON LLEVADAS A PERÚ

En tanto, el padrastro de Chole y viudo de Olivia, contó que mientras llevó sus cenizas a Perú, el lugar donde se habían dado el “sí” hacía 15 años, nuevamente este “orbe azul” apareció.

“Tomé una foto y este orbe azul está justo entre mis ojos. Ha sido un año sobrenatural”, dijo mientras mostraba la imagen.

Sin embargo, la familia de la intérprete de Hopelessly Devoted To You, no considera estos encuentros como aterradores, más bien los hacen sentir muy felices y protegidos.