Donarán su fortuna, no heredarán a sus hijos

[ssba]

Ashton Kutcher y Mila Kunis son una de las parejas más famosas y queridas de Hollywood. Los actores, que se conocieron en la serie Aquellos maravillosos 70 y se casaron en 2015, tienen dos hijos: Wyatt, de ocho años, y Dimitri, de seis. Sin embargo, los pequeños no heredarán la fortuna de sus padres.

Los actores han revelado en varias ocasiones que no quieren dejarles nada de dinero a sus descendientes, sino que lo donarán a causas benéficas. Su objetivo es enseñarles a sus hijos que tienen que trabajar por su propio futuro y no depender de una herencia, mientras que la fortuna que han forjado entre ambos será destinada a distintas causas benéficas.

“Por supuesto, cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen a esperar una herencia”, expresó Kutcher en el 2018 durante su entrevista en el podcast Armchair Expert.

Kunis también compartió la misma opinión en una conversación con el programa E News en el 2021. “Espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo”, afirmó la actriz en aquel entonces.

LES ENSEÑAN VALORES

Los interpretes recientemente volvieron a confirmar que ambos desean darle a sus hijos una educación sencilla y humilde, alejada de los lujos y excesos de Hollywood. Por eso, han optado por no mostrar sus rostros en las redes sociales ni exponerlos al escrutinio público. Además han confesado que tienen hábitos poco convencionales como no bañarlos todos los días o no regalarles nada en Navidad.

Ashton y Mila han demostrado ser una pareja unida y solidaria, que tiene muy claro cómo quiere criar a sus pequeños y aunque no les dejarán herencia económica, aseguran que les transmitirán valores como el trabajo, la generosidad y el respeto.