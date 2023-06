Danna Paola es rechazada por los padres de Debanhi Escobar para interpretar a su hija

A pesar de que Danna Paola se mostró agradecida y expresó su interés en protagonizar la serie en la que se contara la vida de Debanhi Escobar, quien en abril del 2022 fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel en Monterrey, ahora los intereses de los padres de la joven han cambiado.

Aunque en un principio Mario Escobar externó su interés en Belinda o Danna Paola para que interpretaran a su hija en dicho proyecto, en esta ocasión los padres de Debanhi confesaron que sus planes cambiaron por completo.

“Escuchamos y estamos agradecidos por ese comentario que ella realizó y por hacerse al lado de nosotros, apoyarnos como mujer”, dijo la señora Dolores Bazaldua sobre Danna Paola.

Por su parte, Mario explicó el motivo que lo llevó a cambiar su opinión sobre la serie de su hija. “Es un documental que sería lo más correcto para nosotros, porque una serie, una miniserie, sería como una revictimización de Debanhi y no queremos nosotros hacer eso”, explicó.

Finalmente, el señor Escobar aseguró que continúa esperando la disculpa pública que el comediante Platanito debía ofrecerles por el chiste que contó sobre la desaparición de la joven.

“Hasta ahorita a nosotros no nos ofreció una disculpa pública porque era lo que nosotros habíamos solicitado dentro de ese documento, pero bueno, de alguna manera ya no siguió con ese tipo de chistes. Hasta ahí la dejamos, ya no hemos platicado con los abogados, pero yo creo que en su momento lo podríamos platicar con ellos”, remató.

Cabe mencionar que pese a esta mala noticia para la cantante, en días pasados Danna Paola fue incluida en la lista de Forbes como una de las 100 Mujeres más Poderosas de México, que además de artistas, incluye a empresarias, deportistas, activistas y políticas.