Christian Nodal confiesa por qué se hizo los tatuajes en la cara

Christian Nodal se caracteriza mucho por sus iconicos tatuajes en la cara. En esta ocasión te traemos la verdadera razón por la cual el cantante del regional mexicano tiene tinta en su rostro. Un pequeño adelanto es que en realidad lo hizo para quitarse los besos que le han llegado a dar aquellos amores…

Belinda tiene que dar permiso para que Christian Nodal cante en el Zócalo

Christian Nodal revela la verdadera razón de sus tatuajes en la cara

Seguramente antes no entendías por qué razón Christian Nodal se hace muchos tatuajes en la cara. Algunos decían que por gusto, otros por despecho, etc. Resulta que la verdadera intención es porque el intérprete de “Adiós amor” literalmente le dice “adiós” a los besos que le han dado en el rostro sus ex amores.

Así fue como expresó el momento.

Todo comenzó cuando Christian Nodal en media presentación en el palenque de fiestas de octubre, le platicó a todo su público que cuando fue a Costa Rica, donde recientemente se realizó tatuajes en el rostro. Enseguida él se cuestionó ¿cómo podría explicar tal acto a la prensa? por más que pensaba no había una buena respuesta. Hasta que una reportera le dio una ingeniosa idea:

“- Nodal ya sé por qué estás todo tatuado-. Y resolvió todos los problemas de mi vida: -Es para cubrir los besos que te han dado-. Y desde entonces es la respuesta más [email protected] que tengo”, expresó Christian Nodal.

Después de esas palabras, tocó la canción “Ya No Somos Ni Seremos”.

¿Cuántos tatuajes tiene Christian Nodal en la cara?

Tan solo el cantante de “No Te Contaron Mal” tiene en total 10 tatuajes en todo su rostro. Algunos de ellos son: una rosa pequeña, otra más grande, algunos símbolos, hasta una pequeña frase arriba de su ceja. ¿Crees que el compositor siga realizándose más tatuajes en su cara con el paso del tiempo?.

Ahora seguramente te preguntarás, ¿quién será el amor que Christian Nodal quiere cubrir con tatuajes? La respuesta no la sabemos con exactitud, pero sin duda marcó mucho en su vida.

Christian Nodal tiene 10 tatuajes en el rostro.